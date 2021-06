O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) cobrou do secretário de infraestrutura de Estado, Eduardo Riedel, agilidade no processo de licitação para a construção do terminal do aeroporto de Dourados. Marçal cumpriu agenda com Riedel e mostrou preocupação quanto à licitação para contratar empresa que irá construir o novo terminal de embarque, que será cerca de três vezes maior que o atual. Os prazos para realização das etapas das obras já estão estabelecidos. “Temos que trabalhar dentro do limite estipulado pelo cronograma”, diz o deputado.

Esta é a primeira grande obra executada no aeroporto municipal de Dourados, inaugurado em 1982. Com os serviços em andamento, o aeroporto ficará fechado até o mês de outubro deste ano, na primeira etapa da obra, reabrindo de novembro a fevereiro e fechando para execução da segunda etapa de março a setembro de 2022. Atualmente está sendo realizada a terraplanagem da nova pista de pouso, que passará a ter 1.775 metros de extensão. Aumentar a pista é fundamental para que o aeroporto mude de categoria e possa atender voos em dias de chuva ou vento, além de receber modelos 800 do Boeing 737, com capacidade para até 180 passageiros.

Segundo Marçal, é preciso que todos os agentes envolvidos na obra cumpram com suas obrigações para que o aeroporto volte a operar dentro do cronograma estabelecido. “A partir da ampliação e melhorias na infraestrutura aeroportuária, Dourados poderá se abrir à prospecção de novos mercados, inserindo a cidade e região em uma nova rota do transporte aéreo nacional, buscando ainda formas de atrair mais empreendedores e elevar a capacidade produtiva regional”, avalia o parlamentar.

Eduardo Riedel garantiu que irá empenhar sua equipe para concluir o processo de licitação do terminal. Ao todo, serão investidos R$ 15.196.212,11. A obra será feita em parceria entre o Governo do Estado, o Exército Brasileiro, que deu início às ações, através do 9º Batalhão de Engenharia de Construção, a Secretaria de Aviação Civil e a Prefeitura de Dourados.