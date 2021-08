Reunião na tarde de quinta-feira (19) em Dourados buscou encontrar adequações para as obras de duplicação da nova Coronel Ponciano em Dourados. Em fase final de licitação, a revitalização da avenida deve começar em 90 dias. O deputado Marçal Filho, principal articulador junto ao governo do estado na busca de recursos para as obras, esteve reunido com empresários da Coronel Ponciano, diretoria da Associação Comercial (Aced), o secretário de Serviços Urbanos Romualdo Diniz e técnicos da prefeitura.

Foi o primeiro encontro após a audiência pública realizada pelo deputado no final da semana passada, onde foi apresentado o projeto de revitalização. Na oportunidade, empresários sugeriram adequações no trecho da Coronel Ponciano entre as ruas Palmeiras e Marcelino Pires, local onde a pista é mais estreita. No outro trecho da Coronel Ponciano, que vai da rua Palmeiras até o Trevo do DOF, na BR-163, as intervenções serão mais amplas, com duplicação de pista e canteiro central. Para atender os empresários, o secretário Romualdo Diniz sugeriu incluir no trecho entre as ruas Palmeiras e Marcelino Pires, propostas até então não contempladas no projeto, como permissão para estacionamento de veículos em uma das laterais da Coronel Ponciano, criação de estacionamento compartilhado entre os comerciantes e regulamentação de carga e descarga de mercadorias.

Outros encontros serão realizados para melhor definir sugestões discutidas durante a audiência pública. Mesmo quando as obras estiverem em andamento será possível fazer adaptações, explicou o deputado Marçal Filho. Conforme o cronograma, as obras deverão ter início na parte sul da Coronel Ponciano, de forma que a revitalização possa ser realizada junto com a construção do túnel na BR-163. A licitação também está em fase final e as intervenções devem começar no final do ano.