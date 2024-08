Marçal reúne partidos e defende “projeto de todos” para tirar Dourados do isolamento

O candidato a prefeito de Dourados pelo PSDB, Marçal Filho, liderando a coligação “Experiência faz a mudança certa”, está dedicando os últimos dias deste mês de agosto para conversar com o grupo de candidatos a vereadores que dão sustentação ao projeto ‘Muda Dourados’ às eleições do dia 6 de outubro.

Nesses encontros, o candidato propõe o engajamento de todos os que se dispuseram a emprestar o nome para concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores através de amplo trabalho de mobilização e conscientização da população.

“Eu tenho dito, por onde ando, que mais difícil do que vencer essas eleições será, depois, administrar os problemas desta cidade. Por isso, sempre deixo um alerta: ‘a população não pode esquecer que vivemos três anos no meio do mato e da buraqueira’ e, para sair dessa situação, vamos precisar da ajuda de todos”, repete Marçal Filho.

O presidente municipal do PSB, atual vereador e candidato a reeleição Mauricio Lemes, que participou, juntamente com o grupo de outros 19 candidatos do partido do encontro desta quinta-feira (29) com Marçal, disse que a meta é ajudar a eleger o prefeito, ampliar a participação na Câmara de Vereadores e “ocupar mais espaços”.

O PSB foi o único partido a abrigar o maior número de candidaturas indígenas na chapa proporcional para as eleições deste ano em Dourados. “Promovemos vários encontros com as lideranças da Reserva e, na chapa com 20 candidatos, abrimos espaço para oito indígenas, somos historicamente o partido da inclusão e historicamente também a legenda que sempre apresentou um projeto para o Brasil”, justifica Lemes ao agradecer a acolhida que teve na coligação encabeçada pelo candidato Marçal Filho a prefeito e a vice, Gianni Nogueira, do PL. Marçal Filho elogiou a decisão do PSB em se somar nesse projeto para mudar Dourados.

Pragmatismo

“O isolamento não é bom pra ninguém e eu tenho certeza que, ao chegar na Prefeitura, teremos o apoio dos três senadores e dos oito deputados federais, que vão reconhecer a importância de ajudar Dourados, com projetos viáveis. Minha experiência de deputado federal me diz que Dourados voltará a ser, depois da Capital obviamente, o município que vai conseguir trazer mais recursos de Brasília para retomar o rumo de crescimento nesse novo cenário construído pelo governador Eduardo Riedel em Mato Grosso do Sul”.

No encontro com os candidatos a vereador do PSB, Marçal Filho defendeu, ainda, a volta do pragmatismo político. “Estamos construindo a formação de um grupo onde o critério de competência deve predominar. Não existe compromisso com loteamento de cargos na Administração, aqui todos tem liberdade para opinar e participar e serão reconhecidos a partir de janeiro”, garantiu o candidato, ao agradecer o empenho dos demais partidos coligados [PSD, MDB, Podemos, Solidariedade, União, Republicanos e PL], com os quais mantém o mesmo nível de entendimento.

Agenda

Na programação de encontros com os candidatos a vereador, a agenda que começou com o PSD na quarta-feira (28), teve o ⁠PSB nesta quinta (29), prossegue com o ⁠Republicanos na sexta (30) e entra no mês de setembro com o ⁠PL segunda-feira (2), MDB na terça (3), ⁠União Brasil na quarta-feira (4), o Podemos na quinta (5), PSDB na sexta (6) e fecha com o Solidariedade na segunda-feira (9) seguinte.