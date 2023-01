A Rip Curl, marca de roupas e equipamentos de surf, e a Pantys, marca de calcinhas absorventes, fizeram uma collab unindo a experiência das duas marcas para produzir neste verão, biquínis e maiôs com tecnologia para absorver os fluxos menstruais. O resultado dessa união, segundo as empresas, é trazer conforto, segurança e comodidade à mulheres que praticam esportes aquáticos ou estejam apenas se refrescando num momento de lazer.

As marcas também frisaram a preocupação com a sustentabilidade e a conscientização ambiental. Segundo pesquisas, os absorventes descartáveis levam em média 400 anos para se decompor no meio ambiente. Utilizando a tecnologia absorvente, em dois anos, uma pessoa pode deixar de jogar no lixo cerca de 400 absorventes descartáveis, que equivalem a cerca de R$400 reais e a 4kg de lixo.

“A sustentabilidade na moda precisa ser discutida dia a dia e produtos com a tecnologia absorvente precisam estar inseridos em todos os ambientes, transformando a rotina menstrual em um momento livre de tabus e desconfortos. Estamos felizes em poder trazer a nossa tecnologia para as peças da A Rip Curl”, conta Emily Ewell, sócia fundadora da Pantys. As peças da parceria serão vendidas nos sites e lojas físicas de ambas as marcas.