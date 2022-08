O candidato a deputado federal, Marcelo Miglioli apresentou as propostas que serão executadas, se eleito, na Câmara Federal. Marcelo destacou que uma das principais questões a serem trabalhadas serão em projetos para desenvolvimento logístico do Mato Grosso do Sul, assim como conciliar as ações junto a bancada. “Como deputado vou conversar com a bancada eleita pelo MS e discutir um plano de desenvolvimento logístico. Nós temos que transformar o nosso Estado em um multi modal logístico, em outros termos, quero dizer que precisamos fortalecer a logística rodoviária, ferroviária, hidroviária e aeroviária. Temos condições de fazer do MS o melhor estado da federação e pensar no desenvolvimento industrial e empresarial do país e vamos buscar isso”, disse o candidato.

Miglioli relembrou suas ações como secretário de infraestrutura e defendeu que os projetos são criados para melhorar o desenvolvimento do Estado, assim como cuidar dos sul-mato-grossenses. “Temos vários projetos na área social, da educação, na área da saúde e afins. Eu vou transformar e ajudar a transformar o Mato Grosso do Sul em um dos melhores estados em condições logísticas. Volto a insistir que se fizermos um grande projeto logístico e um projeto de carga tributária justa e equilibrada, vamos atrair cada vez mais o empresariado e gerar mais emprego e renda para nossa população”, frisou Marcelo.