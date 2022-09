O candidato a deputado federal, Marcelo Miglioli (União Brasil), falou sobre a execução de projetos para educação com escolas integrais e de capacitação profissional, durante entrevista realizada em Campo Grande. As ações fazem parte da proposta para pasta e serão trabalhadas como ações prioritárias em seu mandato.

“Na educação sigo as mesmas diretrizes da Rose Modesto [União Brasil] e como deputado buscarei mais investimento para as escolas integrais para nossas crianças e adolescentes. No entanto, vamos trabalhar também com escolas profissionalizante para os jovens para que possam se preparar para o primeiro emprego”, disse

Marcelo Miglioli destacou como está trabalhando nas propostas para a área da saúde e segurança.

“Nosso foco é trabalhar com o que já existe, está sendo feito e precisa ser finalizado. Vamos entregar e equipar os hospitais regionais e maternidades, vamos trabalhar com a regionalização da saúde. Além disso, na segurança vamos acionar o Governo Federal, a gente quanto bancada federal podemos viabilizar recursos para que essa questão não fique apenas a cargo do Estado”, pontuou.