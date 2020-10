PARA RESOLVER OS PROBLEMAS DE CAMPO GRANDE

Crítico da atual administração que “varreu para debaixo do tapete” a maioria dos problemas de Campo Grande, o engenheiro Marcelo Miglioli, candidato a prefeito pela coligação “Campo Grande em boas mãos” tem caminhado pela cidade apresentado propostas que resolvem os problemas que afligem a população. “Tem coisas que não dá mais para esperar”, afirma Marcelo, destacando a questão da saúde, onde milhares de campo-grandenses esperam até três anos para ter acesso a um simples exame médico.

Para solucionar esse impasse, Marcelo Miglioli propõe implantar o Centro de Diagnóstico e Especialistas Médicos, destacando que usar o prédio do antigo Hotel Campo Grande poderia ser uma alternativa por estar pronto e ser central, facilitando o acesso à população e aos médicos.

Outras propostas para a saúde são: fortalecer a Saúde da Família, ampliar o papel dos agentes Comunitários de Saúde e garantir o fortalecimento de remédios através de controle informatizado de estoques e implementar equipes completas nas Unidades Básicas de Saúde.

Na educação, Marcelo pretende reestruturas as escolas para atenderem em tempo integral, implantar dois novos Ceinfs por ano e, no turno contrário das crianças na escola, desenvolver atividades de cultura, esporte e informática.

Afirmando que Campo Grande fechar vagas de emprego, enquanto o estado inteiro abre novas, Marcelo tem como metas oferecer apoio técnico para pequenos e médios empreendedores, criar o Projeto Colmeia, fortalecendo o empreendedorismo e capacitando a mão de obra jovem. É seu compromisso desburocratizar a Prefeitura, não aumentar impostos, não criar taxas e instalar o CGTec – Polo Tecnológico de Campo Grande. O candidato defende a imediata modernização da infraestrutura dos Polos Empresariais.

Hoje a capacidade de investimentos de recursos próprios do município é praticamente zero. Marcelo quer investir 5% do orçamento municipal em obras e serviços, porque atualmente todo o dinheiro da Prefeitura é usado para manter a máquina. Pretende retomar o Orçamento Participativo para ouvir as lideranças comunitárias sobre prioridades.

Marcelo vai planejar a pavimentação asfáltica priorizando áreas com maior população e contratar empresas de limpeza e manutenção para cada uma das regiões urbanas, descentralizando e melhorando o serviço.

Moradia é direito de todos e vamos aumentar o percentual de investimentos da Prefeitura em habitação (atual é apenas 0,53%), afirma o candidato, anunciando ainda a implantação do programa de lotes urbanizados, regularização fundiária e a construção de moradias em sistemas de mutirão.