O lançamento da campanha a deputado federal do candidato Marcelo Miglioli (União Brasil) ocorre nesta segunda-feira (05), no comitê central da candidata ao governo do Estado, Rose Modesto (União Brasil). O evento reunirá os parceiros de dobradas, no comitê da candidata ao governo, Rose Modesto (União Brasil), no bairro Guanandi, em Campo Grande.

“A minha candidatura a deputado federal foi decidida nos 45 minutos do segundo tempo e eu quero como apoio dos sul-mato-grossenses cuidar do nosso Estado em Brasília. Eu peço que analisem meu nome, meu histórico e principalmente os serviços prestados por Mato Grosso do Sul. Um dos orgulhos que eu tenho na minha vida pública é ter sido secretário de Obras e ter saído da pasta com as mãos limpas”, explica Miglioli.

O evento contará com a presença da candidata ao Governo, Rose Modesto (União Brasil), com quem o candidato tem se apresentado em grande parte das agendas. Assim como os parceiros de dobradas políticas de Campo Grande e do interior.

“Marcelo Miglioli é um amigo, uma pessoa séria que já fez muito por Mato Grosso do Sul e na Câmara Federal vai fazer muito mais ainda. Precisamos que Mato Grosso do Sul tenha em Brasília, representante com o caráter, esse preparo que o Marcelo tem é acima de tudo com o coração pronto para servir”, ressalta Rose Modesto.