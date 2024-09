Marcelo Salomão, candidato a vereador, participou da Sabatina promovida pelo JD1 na última sexta-feira (06). Durante o evento, Salomão destacou sua preparação para a candidatura e sua intenção de aprimorar a qualidade das leis e dos processos legislativos. Ele mencionou seu compromisso com a fiscalização intuitiva e combativa, com ênfase na correta aplicação dos recursos públicos, um enfoque que ele desenvolveu em sua experiência como superintendente do Procon Estadual de MS.

Além disso, Salomão manifestou preocupação com o IPTU, afirmando que pretende criar métricas de avaliação baseadas em valores reais de mercado e propor mudanças legislativas que tenham um impacto positivo na vida das pessoas.