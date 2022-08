MARCELO SALOMÃO é o que podemos definir como sangue novo na política. Jovem, trabalhador e de uma linhagem exemplar. Advogado, Pós-graduado e mestre na área da educação. Atuou por sete anos na superintendência do Procon-MS. Resguardou o direito do consumidor. Promovendo inovações no setor a nível estadual. Dentre as conquistas conseguidas se destaca a abertura de Procons Municipais no Estado, a fiscalização de preços durante os piores meses da pandemia e também o combate no aumento dos preços dos combustíveis além de outras ações.

A gestão de Marcelo Salomão ficou marcada pela cooperação conjunta do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, com a instalação da unidade de atendimento da Justiça dentro da sede do Procon-MS, dando velocidade no encaminhamento dos processos.

Após anos de dedicação à educação e também ao direito do consumidor, Marcelo Salomão expande horizontes. Disputa neste pleito a candidatura a deputado estadual de Mato Grosso do Sul a fim de colaborar ainda mais para a sociedade.

Com mais de 341 mil seguidores no TikTok e Instagram, Marcelo Salomão compartilha vídeos curtos sobre leis do consumidor.

As redes sociais têm sido uma grande aliada para as dúvidas da população. Quem nunca pesquisou sobre algum assunto, receita, endereço ou até conferiu se estava em “seu direito” sobre determinada situação? É pensando nesta estratégia que o pré-candidato a Deputado Estadual pelo PSDB/MS Marcelo Salomão compartilha vídeos curtos e criativos como um manual de tirar dúvidas dos consumidores. No Instagram e no TikTok, ele já acumula mais de 341 mil seguidores.

Usando o aplicativo mais popular entre os mais jovens, Salomão não só atinge excelentes resultados como também “viraliza” – termo usado para vídeos com muitos acessos. O vídeo de maior visualização no Tik Tok tem mais 2 milhões de acessos. Nele, o ex-superintendente do Procon responde dúvidas sobre a devolução do produto ainda no prazo de garantia.

Além destes, outros vídeos também seguem esta temática: taxa de desperdício, taxa de cartão de crédito, cobrança mínima. “A ideia é poder usar toda nossa expertise como advogado, professor e também pelo trabalho desenvolvido no Procon/MS para ajudar os consumidores a conhecerem e exercerem seus direitos na hora de comprar ou consumir um produto” reforça o pré-candidato a Deputado Estadual.

Já no Instagram, os números também são surpreendentes. Atualmente, Marcelo Salomão já conta com 273 mil seguidores e compartilha conteúdos que ajudam a população a conhecer seus direitos. No TikTok, seguidores chegam a marca de 68,6 mil.

Pense com a Gente: Artigo 39 Inciso IV

“É abusiva a conduta do fornecedor que se vale de vulnerabilidades específicas do consumidor para impor a contratação de produtos ou serviços (art. 39, IV, do Código de Defesa do Consumidor).”

Esse trecho trata justamente de práticas abusivas para com o consumidor. Por isso, como explicado no perfil de Marcelo Salomão, a cobrança de taxa de desperdício é ilegal. Isso significa que, ao praticar essa cobrança, o seu negócio está desobedecendo a lei.

Afinal o consumidor já está pagando pelo prato, é direito dele consumir o quanto quiser do que foi servido nessa refeição. Obrigar o consumidor a pagar pelas sobras que deixou é uma cobrança dupla sobre um único produto, por isso que a lei entende como vantagem manifestamente excessiva. Segundo a Superintendência Para Orientação e Defesa do Consumidor – Procon/MS, qualquer estabelecimento pode ser multado caso insista nesse tipo de cobrança.