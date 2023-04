Marcelo treina normalmente no Fluminense e deve ser relacionado

Marcelo treinou normalmente com a equipe do Fluminense na reapresentação do time nesta quinta-feira (20) e deve estar entre os relacionados para o confronto de sábado (22), pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, diante do Athletico.

O jogador pediu para sair ainda no primeiro tempo da vitória tricolor sobre o The Strongest-BOL, pela Copa Libertadores, na terça-feira (18), mas, aparentemente, nada grave aconteceu.

Após o jogo, o próprio treinador Fernando Diniz já havia anunciado que o camisa 12 saiu por precaução e não por necessidade. Mesmo assim, a preparação física e a comissão técnica preferiram analisar mais de perto a situação do jogador. Como ele treinou normalmente, não deve ser problema para o jogo com os paranaenses.

Por outro lado, Marcelo não deve estar entre os relacionados para o confronto contra o Paysandu, na quarta-feira (26), em Belém, no jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil. Isso porque o Tricolor carioca venceu o primeiro confronto por 3 a 0 e praticamente encaminhou a classificação às oitavas de finais.

A ideia, é ter Marcelo 100% para o decisivo confronto com o River Plate-ARG, no dia 2 de maio, no Maracanã. Antes disso, o Flu também joga dia 29, no Castelão, contra o Fortaleza.

Quatro novidades no treino

Além do craque, a reapresentação do Fluminense ainda contou com mais quatro novidades. O zagueiro Manoel, o volante Martinelli, e os atacantes Keno e Alan também estiveram em campo e têm chance de serem relacionados.

Keno, que vinha sendo titular, talvez inicie o confronto no banco de reservas. Sendo assim, Diniz pode manter Lima na equipe titular, ao lado de Ganso no meio, com Arias e Cano no ataque. O Fluminense ainda fará mais uma atividade nesta sexta-feira (21), quando o treinador deve confirmar o time que encara o Athletico.

Na estreia, o Flu foi até Belo Horizonte e venceu o América por 3 a 0, com gols de Cano, Lelê e John Kennedy.