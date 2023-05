Marcha pra Jesus em MS deve reunir 350 mil pessoas em 2023

Começou na última segunda-feira (08) em Mato Grosso do Sul as edições da marcha pra Jesus 2023. As primeiras cidades que receberam o evento foram Terenos e Iguatemi. Já no dia 27 de Maio, a cidade de Navirai recebe mais uma edição do festival gospel.

Em Campo Grande o lançamento da marcha pra Jesus será realizado no dia 13 de Maio, o evento contará com a participação da cantora Júlia Vitória, a artista coleciona mais de meio milhão de inscritos no Youtube.

A expectativa para este ano é que 350 mil pessoas participem da 35º edição, o tema em 2023 é “Deixai vir a mim”, em alusão à mensagem para as crianças.