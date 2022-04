Hobby para uns e fonte de renda para outros, a arte de fotografar requer alguns conhecimentos sobre a linguagem fotográfica, suas convenções, em especial utilizando os dispositivos móveis.

Ensinar essas técnicas é o objetivo do curso oferecido pelo Museu de Arte Contemporânea de MS (MARCO). Dividida em 4 partes – Foto Celular, Semi e Pró, Edição e Ferramentas para Live – a capacitação totaliza 40 horas de atividades. Os participantes podem optar por realizar as partes do curso segundo seu interesse, sem prejuízo na aprendizagem, ou cursá-lo inteiro.

A primeira etapa acontece nos dias 26, 28 e 29 de abril das 14h às 17h, na modalidade presencial e EAD.

A inscrição para o curso pode ser feita no dia 20 de abril a partir das 14h no link disponível na página da Fundação de Cultura. Podem participar pessoas a partir de 12 anos.

Por meio de atividades teóricas e práticas, o curso vai ensinar as configurações básicas de medição e controle de luz, que tanto podem ser usados nos dispositivos móveis quanto em modelos semi e profissionais; e as convenções de enquadramento e composição essenciais.

O MARCO fica na rua Antônio Maria Coelho, 6000, Parque das Nações Indígenas. Mais informações podem ser obtidas nos telefones: 3316-9139 e 98137-3405 (whatsapp).