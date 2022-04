O capítulo de ontem (5) da novela “Pantanal”, da TV Globo, foi marcado pela impactante cena em que Maria Marruá (Juliana Paes) vira onça para proteger a filha, Juma (Alanis Guillen).

Após perder três filhos, Maria Marruá prometeu que se jogaria no rio caso voltasse a engravidar. Ela até tentou se afogar, mas foi salva por Gil (Enrique Diaz).

Conforme o site Meia Hora, Maria não esqueceu sua promessa e assim que deu à luz Juma, colocou a menina em uma canoa e quis que Deus a levasse. Só que o amor de mãe falou mais alto e Maria volta para resgatar a filha.

“É menina, minha Nossa Senhora… É menina… Antes que eu queria tanto ter uma… E você só me chega agora…Eu ia lhe chamar de Juma… Mas…Se Deus botou no meu caminho, Ele que carregue!”, disse.

Ao perceber que uma sucuri se aproximava da canoa, Maria correu para salvar a criança. Gil escutou os gritos da mulher e até pensou em atirar na cobra, mas Maria não permitiu. “Ela tá com a nossa filha… Ela tá com a minha filha… Ela tá… Com a minha Juma!”, disse Maria, que finalmente conseguiu alcançar a canoa.

A cena deu o que falar nas redes sociais. Os telespectadores ficaram em polvorosa e as expressões “Juliana Paes”, “onça”, “Juma” e “Pantanal” ficaram entre os assuntos mais comentados do Twitter.