TRES LAGOAS/MS- Foi o que aconteceu com um homem, de 38 anos. Ele estava bebado, aprontou verdadeiro quebra-quebra na casa, onde mora, no município de Tres Lagoas, e ainda espancou a esposa, de 21 anos, com socos no rosto e por várias partes do corpo, e ainda tentou enforca-la.

A irmã da vítima que estava na residência tentou ajudar a mulher, mas sem sucesso. O autor só parou de espancar a esposa quando o pai da vítima chegou na casa, e o autor fugiu.

A polícia foi chamada e acabou encontrando o autor em um bar bebendo cerveja. Ele foi algemado e preso em flagrante. A vítima disse na delegacia que o marido se descontrolou por causa de fofocas e passou a agredi-la.