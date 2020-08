RIO BRILHANTE-MS (Correspondente) – Durante churrasco com amigos, marido espanca a esposa e tenta enforca-la no domingo (30), no município. A companheira foi questionar o esposo sobre o porque estava dando mais atenção ao grupo na festa. Furioso passou a discutir com a vítima que foi arrastada pelo cabelo e derrubada no chão. Para se defender a mulher se apossou de uma faca e feriu a mão dele. A briga foi separada por convidados. O casal tem dois filhos de 9 e 11 anos. A mulher foi encaminhada ao hospital.