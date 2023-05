Marido chega tarde do futebol e apanha da mulher

Chegando tarde do futebol com amigos, marido é agredido pela esposa no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande. O esposo disse que quando chegou a companheira passou a questiona-lo devido o horário. A conversa evoluiu para uma discussão e depois houve agressões por parte da mulher causando lesões em sua boca. Ele ressaltou que não reagiu às agressões e tampouco revidou. O caso foi registrado como lesão corporal na DEPAC-CENTRO.