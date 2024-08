Marido é condenado a 25 anos após matar a esposa a facadas na Capital

Cleber Correa Gomez é condenado a 25 anos em regime fechado por matar a esposa Natali Gabrieli da Silva, com 15 facadas após uma briga do casal, em julho do ano passado, em Campo Grande. A família de Natali fez um protesto silencioso com camisetas com a foto da vítima, em frente ao Fórum, antes do julgamento.

Chorando na frente dos jurados, Cleber disse chorando na frene dos jurados que usou cocaína no dia do crime. Além de bebido seis latas de cerveja em um “social” em sua casa. “Perdi a cabeça, fiquei cego na hora”, afirmou. Sobre a violência do feminicídio, Cleber não soube explicar. “Não sei, senhor, como nem por que corri atrás dela. Não me lembro de nada”, disse ao juiz. Ele disse por fim que no dia os dois haviam discutido, mas que tinham feito as pazes antes do crime.