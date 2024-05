Marido é preso acusado de jogar gasolina e matar Pâmela em Rochedo

O Marido Damião Souza Rocha acusado de jogar gasolina e matar Pâmela queimada é preso após determinação judicial em Rochedo. Segundo a Polícia Civil, Damião foi preso e encaminhado para a Delegacia do Município. O crime aconteceu em agosto de 2022, quando Pâmela teve 80% do corpo queimado.

Nesta semana, o juiz Bruce Henrique dos Santos Bueno Silva acatou o pedido do MPMS e pronunciou Damião. Além disso, foi expedido mandado para sua prisão preventiva. De acordo com o magistrado, a materialidade do crime está comprovada pelo laudo da perícia feita no local do crime, bem como a certidão de óbito e prontuários médicos.

“Quanto à autoria, em que pese tenha o Réu negado ser autor do crime, verifico existência de indícios suficientes de sua conduta com causadora do óbito”, indicou o juiz.

“Além disso, até hoje o acusado e a família da vítima litigam com relação a guarda das crianças, em virtude do processo em questão, de modo que a manutenção em liberdade sem monitoramento implica em risco a instrução condizente a narrativa dos filhos e dos familiares da vítimas. Isto é, a confirmação da gravidade em concreto, do risco da ordem pública e à instrução criminal superveniente autorizam o acolhimento do pedido do Ministério Público e do assistente de acusação”, frisou o magistrado.