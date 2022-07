Na madrugada desta segunda-feira (18), rapaz de 21 anos foi preso em flagrante por agredir a esposa, de 19 anos. A mãe da vítima viu as agressões enquanto fazia chamada de vídeo com a filha e acionou a polícia.

Conforme o boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar, equipe foi acionada até uma fazenda da cidade, onde a mãe teria visto a jovem de 19 anos ser agredida pelo marido, durante uma chamada de vídeo.

A chamada foi encerrada e a mulher não conseguiu mais contato com a filha, quando acionou a PM. A vítima relatou que é agredida constantemente e que no domingo (17) teria sofrido ameaças por parte do marido.

Já o acusado alegou que a esposa é agressiva e que ele apenas se defende. Com o rapaz foi apreendida uma arma de fogo irregular e ele acabou preso em flagrante, encaminhado para a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da cidade.