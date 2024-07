Marido é preso dormindo após tentar matar sua esposa com cortador de bolo em MS

A PM prendeu um homem de 36 anos após tentar matar sua esposa de 41 anos com cortador de bolo em Anastácio. A vítima relatou aos policiais que por ciúmes o agressor a agrediu com um cortador de bolo, ferindo sua orelha direita.

Ela fugiu para a casa de uma amiga, mas o autor foi atrás, pulou o muro da casa e continuou com as agressões, ferindo seu rosto do lado esquerdo. Além das ameaças de morte.

A amiga acionou a PM e o SAMU que após os primeiros socorros a encaminhou ao Hospital do Município. Ela precisou levar 15 pontos na face e cinco na orelha.

Os militares localizaram o agressor dormindo em casa. O cortador de bolo estava em cima da geladeira. Ele foi preso, encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil do Município e responderá por tentativa de feminicídio.