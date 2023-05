Marido espanca esposa e bebê de 2 meses

Marido espanca esposa e joga bebê de 2 meses no chão em Fátima do Sul. Após uma discussão entre o casal o homem espancou a vítima com murros, puxões de cabelos e tapas. toda a agreesão foi presenciada pela filha do casal de 7 anos que correu e pediu por ajuda; mas foi impedida pelo pai. Mas a esposa consegui correr e pedir ajuda. O agressor fugiu não sendo encontrado.

As vítimas foram socorridas e encaminhadas para o hospital. A mulher disse que sempre é ameaçada de morte pelo marido e solicitou medidas protetivas contra ele.