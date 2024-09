Marido faz descoberta trágica ao encontrar esposa morta em casa

Maria Matilde de Oliveira Pedreira (61) foi encontrada morta na noite de segunda-feira (2) em sua casa no bairro Jardim Vida Nova, em Campo Grande. O marido encontrou o corpo perto da porta da frente por volta das 19 horas.

A Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) esteve no local e não encontrou sinais de arrombamento ou violência. A vítima apresentava rigidez e cianose. O caso está sendo investigado e registrado como “morte a esclarecer”.

A comunidade local está abalada com o ocorrido, e a família da vítima aguarda respostas sobre o trágico evento. A DEAM e a perícia seguem com os procedimentos para obter mais informações e garantir que todas as possíveis linhas de investigação sejam exploradas.