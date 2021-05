PORTO MURTINHO-MS (Correspondente) – Por volta das 13hs desta tarde o Sr. Paulo Sérgio Sobrinho, assassinou com um tiro no peito a sua esposa Gisele da Silva Amarilha.

Depois do tresloucado gesto ele virou a arma contra si e disparou na própria cabeça. Funcionários da fazenda que pertence a Nilson Cintra, irmão do prefeito Nelson Cintra, acionaram a polícia que quando chegou ao local já encontrou Gisele morta na sala da residência e Paulo ainda agonizando, mas com vida. Ele está internado no Hospital de Murtinho e deverá ser trazido para a Santa Casa de Campo Grande.