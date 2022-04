Em Naviraí; Uma mulher de 51 anos procurou a delegacia de polícia relatando que seu marido teria colocado fogo em sua casa, no bairro Beija Flor. No local constatou o incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conterão o fogo. Após o fogo ser contido, foi feita varredura pelos escombros, sendo encontrado um revólver e uma espingarda calibre 12. A vítima relatou que seu marido a dias vem agindo de maneira estranha e que naquele dia, a mesma estava em seu serviço quando a filha do casal ligou pedindo para que ela não retornasse para casa, pois seu pai estava alterado, que havia quebrado seu celular e seu notebook. A solicitante relatou que não sabe o motivo das ações do marido.

O autor não foi localizado.