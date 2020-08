Um indiano se matou por falta de sexo e a esposa, Geeta Parmar foi presa sob a acusação de “cumplicidade para o suicídio”. A mãe Muli Parmar (55) relatou que o filho durante os 22 meses de casado não manteve relação sexual, o que o levou ao um “estresse mental”. Em depoimento a polícia a genitora declarou que “Uma vez eu entrei no quarto de meu filho e descobri que ele e minha nora estavam dormindo em camas diferentes”. “Quando perguntei ao meu filho sobre isso, ele me disse que eles não tinham relações físicas porque Geeta tinha feito um voto de que não dormiria com o marido”.

A Policia de Shaherkotda em Ahmedabad, Gujarat está investigando o caso.