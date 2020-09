Esposa encontra o marido Luiz Miguel Pereira Bezerra (33) jogado num buraco, no bairro Estrela do Sul, em Campo Grande/MS. A esposa relatou que o companheiro saiu de casa no domingo (30) à noite. Ela disse que devido a medicamentos que vinha tomando para pneumonia estava tendo alucinações. Ela acreditou que ele iria para a casa de sua mãe, sendo que ligou para a sogra para avisar. Saindo de casa levando uma mochila, roupas, celular e R$ 90 reais.

No dia seguinte a sogra ligou dizendo que Luiz não tinha aparecido e saiu a procura-la dele. Passando a chama-lo pelo nome pelas ruas e ouviu gemidos vindo de um buraco. A vítima estava com vários hematomas e um ferimento na cabeça. Socorrido ao UPA foi reanimado, mas não resistiu e morreu.