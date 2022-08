Marido é preso em flagrante após colocar mulher embaixo do chuveiro e espancá-la com socos em Amambai. A vizinha acionou a polícia após ouvir os gritos de socorro da vítima. Quando os militares chegaram ela contou que foi surrada pelo companheiro. O homem negou as agressões e disse que ela estava embriagada e por isso a colocou embaixo do chuveiro para passar o efeito do álcool. A mulher foi encaminhada para o hospital da cidade para atendimento médico.