Uma mulher de 21 anos foi socorrida, na madrugada desta quinta-feira (28), após levar marteladas do marido dentro de uma quitinete na Rua Panambi Vera, no bairro Tijuca, em Campo Grande.

Conforme a Polícia Civil, vizinhos ouviram a vítima gritando por socorro e acionaram a Polícia Militar. Ela pedia para o marido, Jorge Oliveira Borges Junior, 25 anos, abrir a porta. Minutos após a chegada da polícia, Jorge abriu a porta.

A vítima saiu do local com sangramentos na nuca. Ela contou que levou marteladas do marido. Jorge começou a xingar os policiais e disse que “surrou a mulher, para ela aprender”.

“Seus porcos, vagabundos, eu que pago o salário de vocês”, disse Jorge ao ser preso. Ele foi preso e encaminhado para a Deam (Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher).