O Mariliense Thiago Braz ficou com a medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2021 na modalidade salto com vara ao alcançar os 5,87 metros sua quarta melhor marca na carreira e sua principal nesta temporada. O brasileiro não conseguiu repetir o salto que lhe deu o ouro no Rio de Janeiro-2016, de 6,03m. A medalha de prata ficou com com o norte-americano Chris Nilsen que atingiu a marca de 5,97 metros. O campeão olímpico foi o sueco Armand Duplantis que atingiu a marca de 6,02 metros. O atleta de Marília segue como recordista olímpico (6,03m).