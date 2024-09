Marina Sena é atração do MS ao Vivo no dia 15 de setembro, com abertura de Ariádne

No dia 15 de setembro, o MS ao Vivo traz ao Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande, um verdadeiro espetáculo de pop moderno, com show de Marina Sena e apresentação regional de Ariádne, que será responsável pela abertura do evento. A entrada é gratuita, e os shows terão início às 17 horas.

O projeto é uma realização do Governo de Mato Grosso do Sul, Setesc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura), FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), em parceria com o Sesc-MS (Serviço Social do Comércio de Mato Grosso do Sul).

Ariádne

Ariádne reunirá talentos locais para celebrar diversidade e força da comunidade LGBTQIAPN+

Ariádne, como anfitriã da noite, trará ao palco convidados especiais para enriquecer ainda mais a performance. Ela contará com a participação de Beca Rodrigues, Balaio’s e Suburbia, que se juntarão a ela para apresentar um repertório poderoso.

O show Brilho Tropical é uma celebração que reúne artistas de diferentes gerações que representaram ou continuam a representar a comunidade LGBTQIAPN+ no Brasil, sob a condução da cantora Ariádne. O setlist transita por grandes nomes da música brasileira, trazendo um panorama musical diverso e inclusivo.

Marina Sena

Marina Sena apresentará no MS ao Vivo o seu mais recente espetáculo, Vício Inerente 2.0. A cantora, conhecida por sua sensualidade, ginga, carisma e atitude, promete um show repleto de inovações estéticas e musicais, proporcionando ao público uma experiência visual e sonora renovada.

Vício Inerente é um álbum de sonoridade pop e moderna, que parece antecipar as tendências do futuro. O disco mistura Trap, Pagotrap, Reggaeton, Drill, R&B, Triphop, Soul, e a já característica influência da MPB nas composições de Marina. Assim como o álbum, o show é impactante, forte e elegante, com direção musical de Gian Lucca e direção criativa de Vito Soares.

O repertório do espetáculo Vício Inerente 2.0 inclui faixas do novo álbum, além de sucessos que marcaram a era De Primeira. Quem já assistiu a um show de Marina Sena sabe da energia que ela traz aos palcos, e agora ela promete uma performance ainda mais segura e empoderada.

Na capital, Marina Sena promete show repleto de inovação e energia

Desde o lançamento de seu primeiro single em carreira solo, Marina Sena já mostrou seu talento e determinação. Seu álbum de estreia, De Primeira, cumpriu seu nome, conquistando rapidamente o público brasileiro. A combinação de sua letra afiada, timbre inconfundível e estética sensual se tornou uma marca registrada da artista, resultando em sucesso imediato.

Com shows esgotados, capas de revistas, premiações, participações em programas de TV e turnês internacionais, Marina Sena solidificou seu lugar no cenário musical e, desde criança, já sabia que seu destino era se tornar uma popstar.