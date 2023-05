Marina Silva falta a churrasco de Lula no Alvorada 

A ministra do Meio Ambiente e da Mudança do Clima, Marina Silva, trocou um churrasco oferecido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva a auxiliares do primeiro escalão na noite desta sexta-feira, 26, por uma confraternização na casa do novo presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), Mauro Pires. A semana termina com Marina tendo de explicar sua permanência no cargo após ver sua pasta esvaziada pelo Congresso com o apoio do governo.

Em entrevistas, Marina disse que cabe ao presidente Lula demitir ministros. “A primeira pessoa que diz quem fica e quem sai é o presidente Lula, que convida”, afirmou Marina à CNN Brasil.

Churrasquinho no Alvorada

Lula convocou os ministros para um churrasco na residência oficial da Presidência, retomando uma prática de suas gestões anteriores.

Estavam presentes no ‘churrasquinho’ os ministros do STF, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes. Os ministros chegaram ao evento acompanhados do ex-ministro Ricardo Lewandowski, que se aposentou da Suprema Corte em 11 de abril deste ano e ainda não teve seu substituto indicado por Lula.

Além dos magistrados, o enconto reuniu ministros do governo como Rui Costa (Casa Civil), Alexandre Padilha (Relações Institucionais), Flávio Dino (Justiça), Carlos Fávaro (Agricultura), Paulo Pimenta (Comunicação Social), Alexandre Silveira (Minas e Energia), Luiz Marinho (Trabalho), Margareth Menezes (Cultura) e Anielle Franco (Igualdade Racial).