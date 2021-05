Quando o governo Britânico anunciou eu pretendia diminuir o numero de soldados para dar lugar a equipamentos tecnológicos, ninguém pensou que isto aconteceria tão rápido. Mas depois dos EUA e da França fazerem testes com cães robôs, a marinha da Rainha aproveitou para fazer demonstrações com seu mais novo equipamento: uma mochila a jato.

Com a finalidade de ser usado em operações táticas, a mochila permitirá dispensar o uso de helicópteros pelos Royal Marines, a força de infantaria anfíbia da Marinha do Reino Unido operações de abordagem de navios. Com o novo equipamento o soldado agora literalmente voa para dentro do barco. O novo equipamento fará que ao invés da abordagem ser feita por um soldado que descia no deck do navio por uma corda ou escada que era içada do helicóptero, a aproximação do navio pode ser feita usando um bote inflável de onde o soldado voa com a mochila a jato até o deck do navio.

No vídeo de apresentação disponibilizado pela marinha, um soldado decola com o bote em movimento e pousa poucos segundos depois no deck do navio, de onde pode baixar uma escada para que seus colegas no bote subam a bordo. A mochila ainda agiliza a abordagem diminuindo consideravelmente o custo da operação e o tempo da abordagem. A ação se assemelha a um filme de ficção científica.

Batizada de Jet Suit a mochila a jato produzida pela Gravity Industries, o equipamento ainda está em fase de testes, e não pode ser comercializado. Pesando 27 quilos, ela é movida a querosene de aviação e possui quatro turbinas a jato que são montadas nos braços do usuário, que controla o voo mudando a direção para onde as turbinas são apontadas.

Inicialmente, a ideia é que a mochila a jato seja utilizada em áreas específicas, como a militar, segurança em operações policiais e até em resgates médicos em áreas de difícil acesso, mas pelo show promovido pelos Royal Marines é possível que o equipamento seja adotado muito em breve já em ações das forças armadas da Rainha.