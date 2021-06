Marinha do Paraguai e Agentes da SENAD apreenderam 343 Kg de maconha na margem do Rio Paraná Ação conjunta entre as patrulhas fluviais da Prefeitura da Marinha do Paraguai e Agentes Especiais da SENAD apreenderam um carregamento de maconha na margem do rio Paraná. Aparentemente, um grupo de pessoas esperava por um barco que deveria transportar a carga para o lado brasileiro. Ao perceber a chegada da comitiva abandonaram a droga. A carga totalizou 343 Kg de maconha prensada, avaliados em cerca de 85 mil dólares no país vizinho. O procurador Abg. Vicente Rodríguez ordenou a apreensão das provas que foram colocadas à disposição do Ministério Público.