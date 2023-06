Marinha resgata 5 tripulantes de barco pesqueiro que naufragou em SC

A Marinha resgatou cinco tripulantes da embarcação pesqueira BP Safadi Seif, que naufragou na noite de sexta (16), no litoral de Santa Catarina. O salvamento ocorreu por volta de 22 horas deste sábado (17). “Todos estão com saúde”, disse a instituição, em nota.

A Marinha não informou o local do resgate. Para as 11h30 deste domingo (18), está marcada uma entrevista coletiva na CPSC (Capitania dos Portos de Santa Catarina), com o objetivo de esclarecer as ações em andamento para encontrar os outros desaparecidos. No barco estavam oito pessoas.

Segundo a Marinha do Brasil o naufrágio ocorreu a 40 km de distância da ponta de Garopaba, no sul de Florianópolis.

Como providências, acionou o navio-patrulha Benevente, que iniciou as buscas por volta de meia-noite, e designou militares da CPSC, que estão com viaturas e embarcações para trabalharem com a comunidade pesqueira local, para realizarem buscas específicas e obterem mais informações sobre o fato. O órgão também solicitou ao Corpo de Bombeiros de Santa Catarina e à Força Aérea Brasileira auxílio nas buscas aos sobreviventes.

Há divergências sobre o local do acidente. A assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiros disse à reportagem que a primeira informação era que o naufrágio havia ocorrido próximo à Ilha do Coral, a 45 minutos de Garopaba, de barco. Mas após averiguações, identificou que a localização está a cerca de 160 km da costa, a partir do norte da Ilha.

Em nota, a corporação afirmou que, devido a distância da costa, não possui capacidade de resposta operacional –autonomia de combustível, tecnologia e competência legal– para navegar tão longe. Então, as buscas continuam com a Marinha do Brasil e apoio da Força Aérea Brasileira.

