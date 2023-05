Mario Cesar confirma que pode deixar secretaria da prefeitura em breve

O Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais da Prefeitura Municipal de Campo Grande, Mario Cesar Oliveira da Fonseca, confirmou que pode deixar o cargo em breve por possíveis acordos políticos da Prefeita da Capital, Adriane Lopes (Patriota).

“Ainda não fui exonerado, mas entendo a prefeita e ela está conversando com outros partidos. Conversamos e ela tem que fazer o que será melhor. Não sei quem entrará no meu lugar, mas sou funcionário de carreira e seguirei no meu cargo”, disse.

O nome cotado para substituir uma possível saída de Mario Cesar é o vereador João Rocha (PP).

“Prefiro pedir cautela. Tenho muito respeito pelo trabalho do secretário. Ainda não conversei com a prefeita. Se for convidado, preciso primeiro saber qual seria a minha função e ver se conseguiria realizá-la”.

Mario Cesar está no cargo como Secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais da Prefeitura Municipal desde outubro do ano passado, quando teve a nomeação publicada no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande).