Em reunião realizada entre o prefeito Marquinhos Trad (PSD), o deputado federal Dagoberto Nogueira (PDT) e o vereador Zé da Farmácia (PODEMOS) foi selado o início do processo de licitação das obras de pavimentação e drenagem na Moreninha IV no primeiro semestre de 2022. “Tivemos uma ótima conversa com nosso prefeito Marquinhos Trad e o deputado federal Dagoberto. Foi dado mais um passo para que esse sonho se torne realidade. Gostaria de agradecer o prefeito pela notícia dada, que no início do próximo ano já será iniciada a licitação para o ponta pé inicial do deste projeto que irá asfaltar a Moreninha IV”. Os recursos são oriundos da emenda parlamentar do deputado Dagoberto Nogueira e conta com contrapartida da Prefeitura de Campo Grande.