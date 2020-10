O Plano de Governo do candidato à reeleição em Campo Grande, Marquinhos Trad, prevê o aumento do número de vagas em escolas públicas e melhoria na qualidade de ensino. A nova gestão de Marquinhos vai concluir obras paradas, entregar mais escolas e novos programas vão transformar a educação da nossa cidade.

No próximo mandato, o prefeito vai entregar duas novas escolas no Parati e na Vila Natália, retomar e concluir 9 escolas de educação infantil (EMEIs) na Vila Popular, Jardim Anache, Talismã, Inápolis, Radialista, Oliveira III, São Conrado e Serraville e construir uma na região central, no antigo prédio do antigo Clube Surian, beneficiando milhares de crianças.

A implantação do ensino da língua inglesa nas escolas municipais a partir do 1º ano do ensino fundamental e o auxílio a alunos com dificuldade de aprendizagem também fazem parte do Plano de Governo, com 55 metas elencadas para a próxima gestão na área da Educação. A proposta é Implantar um programa de recuperação paralela de curto prazo, até 20 semanas, para crianças com dificuldade de leitura, escrita e matemática.

Os projetos de esporte, arte e cultura nas unidades educacionais serão ampliados em 20% nos próximos quatro anos. Marquinhos entende que o incentivo e inserção às práticas no ambiente são importantes fontes de conhecimento, expressão e desenvolvimento da criança e do adolescente.

“Da música a pintura, você oferece ao aluno diversos caminhos para o aprendizado e expressão. Em cenários de vulnerabilidade, estes projetos são grandes aliados na transformação social. Eles contribuem para saúde do corpo e da mente da criança, mas também ajudam no desenvolvimento, imaginação, raciocínio e comunicação”, detalhou Marquinhos.

O prefeito, candidato à reeleição, também investirá nos professores. Os programas de qualificação continuada voltados aos servidores da educação serão fortalecidos e ampliados com a implantação do programa de residência pedagógica municipal, contribuindo na formação dos futuros professores.

As iniciativas para a área preveem ainda a ampliação do número de servidores efetivos no quadro administrativo da Rede Municipal de Ensino, além do número de servidores efetivos para atuarem na função de Coordenador Pedagógico.

Outra meta da gestão é melhorar o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) o que, consequentemente, reflete na melhoria da qualidade do ensino. Atualmente, Campo Grande detém o 4° maior Ideb das escolas públicas do país, conforme dados apresentados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/INEP.

O resultado positivo foi obtido através das inúmeras ações de qualificação e formação continuada desenvolvidas pelas gestão nos últimos quatro anos. Desde o primeiro ano da gestão, foram convocados 1.850 novos profissionais aprovados em concurso público.

Marquinhos Fez

A atual gestão assumiu em 2017 com 16 obras de unidades escolares paralisadas. No mesmo ano, conseguiu entregar uma Escola Municipal de Educação Infantil (Emei) no Bairro Tijuca II, com capacidade para 120 alunos por período. Em 2018, foram entregues duas Emei’s – no Jardim Noroeste e no Jardim Centenário, ambas também com oferta de 120 vagas por período.

Também foi inaugurada uma escola de ensino fundamental no Bairro Paulo Coelho Machado (Maria Regina Vasconcelos Galvão), com capacidade para 800 alunos.

No ano seguinte, em 2019, foram inauguradas duas Emei’s – no Nascente do Segredo e no Vespasiano Martins (obras paralisadas e destravadas pela atual gestão), que abriram 240 vagas, por período.

Além disso, a Prefeitura alugou dois prédios: no Bairro Santa Fé, para abrigar a Emei Emy Ishida, que foi reformado pela gestão um prédio para abrigar a primeira Emei no Distrito de Anhanduí, que também atende 150 crianças.

Com sete unidades de Ensino entregues, e três novas escolas de tempo integral, Marquinhos ampliou o número de vagas disponíveis na Reme (mais sete mil) e garantiu em todos os anos de seu mandato, uniformes, kits escolares e merenda em dia.