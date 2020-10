Diariamente, 42 mil pessoas frequentam as oficinas oferecidas em mais de 70 espaços públicos de Campo Grande. E esse número vai aumentar ainda mais. O prefeito Marquinhos Trad tem como uma das metas de sua administração a ampliação de projetos e eventos em Campo Grande. “As praças são para as famílias. Para aquelas pessoas que chegam em casa cansadas, após um dia de trabalho, e buscam um lazer. Nossas oficinas mudam a vida das pessoas. Nas praças e parques eles fazem novas amizades, cuidam da saúde. É emocionante ver os olhos dos pais marejados, felizes com gol do filho, na escola pública de futebol. É gratificante ver um pai dividir com os pequenos a adrenalina antes de uma apresentação de balé. Ver um sonho que não foi realizado quando criança se concretizando para quem mais amamos: nossos filhos”, declarou Marquinhos Trad.

Para quem trabalha e tem dificuldade de praticar atividade esportiva, uma boa notícia: o horário de realização das atividades esportivas nos principais parques urbanos será ampliado, em uma integração com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), garantindo esporte, lazer e segurança ao campo-grandense, no projeto “Parque Seguro”. Os espaços destinados às oficinas esportivas gratuitas serão ampliados em 20%, de 70 para 84, assim como a quantidade de inscritos nos projetos municipais de práticas esportivas e de lazer, que passarão de 20 para 24 mil.

O número de eventos esportivos também será ampliado o que, consequentemente, contribui para movimentar a economia e gerar receita, beneficiando de forma direta e indireta, milhares de pessoas. O quadro efetivo de agentes sociais de esporte e lazer também será ampliado, possibilitando uma maior cobertura das atividades desenvolvidas nas sete regiões urbanas de Campo Grande.

Na gestão Marquinhos Trad, Campo Grande se tornou palco de grandes eventos esportivos. Rally dos Sertões, Copa Truck, Stock Car e a Liga das Nações de Voleibol, que acontecerá em Campo Grande, são exemplos da retomada dos grandes eventos em Campo Grande. A meta é manter este protagonismo. Para isso, o Município vai articular parcerias com entidades de administração do esporte para a execução de grandes eventos esportivos, nacionais e internacionais, além de implantar um programa de apoio a atletas e equipes de alto rendimento em competições diversas.

Fez e vai fazer

Nos últimos quatro anos, dezenas de ações e projetos voltados ao fomento do esporte e lazer foram desenvolvidos pela administração Marquinhos Trad. Atualmente, 42 mil pessoas estão inscritas nos projetos, que somam 2 milhões de atendimentos. O Programa Esporte e Lazer da Comunidade proporcionou a democratização do acesso às práticas do lazer, do esporte e da atividade física a todos os cidadãos do município, incluindo as pessoas com deficiência.

Foram 42 mil atendimentos nos três anos de gestão; 1.766 oficinas oferecidas semanalmente, em 70 locais. A gestão de Marquinhos Trad levou projetos de recreação e apoiou eventos que proporcionaram mais de cinco milhões de atendimentos em diversas modalidades esportivas. As escolas públicas de futebol foram implementadas em todas as regiões urbanas de Campo Grande, gerando oportunidade a crianças que, como a maioria dos brasileiros, sonham em ser um jogador de futebol. As oficinas de balé emocionaram crianças e familiares. Quem não teve a oportunidade de dançar quando criança, chorou ao ver a conquista do filho. Cada passo, uma barreira derrubada. A gestão Marquinhos Trad também inovou ao inaugurar as primeiras academias públicas de ginástica de Mato Grosso do Sul, melhorando a saúde e a qualidade de vida dos campo-grandenses.