O prefeito Marquinhos Trad fechará novamente a rodoviária da Capital, por 30 dias. A decisão se deu hoje (2) numa live, após o aumento do coronavírus em cidades do interior e principalmente em Dourados considerado já o novo epicentro da doença. “A partir de sexta-feira, estamos dando 48 horas em razão de passagens já compradas pelos usuários, e estamos fechando novamente a rodoviária de Campo Grande”, declarou o prefeito. O prefeito disse ainda que será intensificado as barreiras sanitárias nas saídas da cidade. O decreto de fechamento da rodoviária será publicado nesta tarde.