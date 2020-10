: Trying to get property 'child' of non-object inon line

Nos quatro anos de mandato, Marquinhos Trad convocou mais de 5 mil aprovados servidores efetivos e realizou concurso em áreas que há mais de 20 anos estavam defasadas em Campo Grande (auditor e procurador do Município). Para o próximo mandato, Marquinhos vai investir ainda mais no servidor efetivo.O Plano de Governo, com 55 metas, tem entre os objetivos: a criação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração para as categorias do serviço público que ainda não foram contempladas e capacitação para os servidores.