A gestão Marquinhos Trad tem como uma das principais características a participação popular na tomada de decisões. Esta parceria, ouvindo todos os setores, garantiu voz a diferentes grupos e isso será mantido em uma nova gestão. “O nosso Plano de Governo tem como meta a ampliação das ações de combate à intolerância e racismo e inclusão de grupos étnicos-raciais minoritários. Nossa gestão criou coordenadorias que fazem um trabalho especial com os diferentes grupos étnicos-raciais da nossa cidade. Vamos continuar trabalhando para todos, ouvindo demandas e criando projetos que garantam melhor qualidade de vida ao campo-grandense”, declarou Marquinhos.

Marquinhos vai criar um plano de sensibilização contra o racismo para servidores públicos municipais, implantar políticas públicas direcionadas às comunidades quilombolas e implementar o Selo “Campo Grande Sem Racismo” para coibir o racismo em escolas, universidades, empresas, órgãos públicos, entre outros.

MARQUINHOS VAI VALORIZAR A CULTURA INDÍGENA

A aldeia Urbana Jardim Inápolis receberá sua sonhada regularização fundiária. Os pontos de potencial turístico relacionados a cultura indígena serão mapeados para que sejam desenvolvidos projetos que irão impulsionar a cadeia produtiva de artigos produzidos pelas comunidades. E não para por aí. O prefeito também tem como meta fortalecer a cultura com a realização de feiras, palestras e shows com artistas indígenas.

Oferecer qualidade de vida para todos os povos, é com certeza uma marca da administração de Marquinhos Trad para os próximos anos. Com a criação de políticas públicas direcionadas às comunidades quilombolas, o prefeito que incentivar a inclusão e fortalecer as festas tradicionais e religiosas das comunidades negras da nossa cidade.