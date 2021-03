O Prefeito Marquinhos Trad (PSD) declarou que os esforços da União e Governo do Estado são quando a ampliação da oferta de leitos de UTIS ao invés de propor medidas mais restritivas. “Ao invés de discutirmos lockdown tanto a União quando o Estado precisamos correr atrás da abertura de novos leitos de UTI”, disse Marquinhos Trad.

Após o vazamento de uma prévia de um possível decreto estadual no qual institui um novo Toque de Recolher a partir das 20h sendo assim mantendo o funcionamento de serviços somente essenciais e os não essenciais até as 16h dos sábados e o lockdown aos domingos.

Contudo para Marquinhos essa medida deve ser discutida com os setores da economia. “Não é assim da noite para o dia. Donos de bares e restaurantes têm que que se programar, eles compraram mercadorias para vender no fim de semana e, de repente, fecha. Eles querem pelo menos um prazo”, pontuou.

Segundo o prefeito existem dois pontos que evitariam uma medida mais rigorosa. “Pelo menos 30% dos pacientes que estão em Campo Grande são do interior. O Estado deveria evitar, ao máximo, a vinda de pacientes do interior”, ressaltou.

O prefeito ainda ressaltou que o Ministério da Saúde reduziu em 70% o financiamento de leitos de UTIs no Brasil, medida esta que atingiu os campo-grandenses. Porém a prefeitura com o avanço de casos graves de COVID-19 ativou 29 novos leitos críticos no município esta semana que totalizou 324 leitos.