Marquinhos Trad vira réu por suposto assédio sexual

A Justiça voltou atrás no caso da apreensão dos celulares e na quebra do sigilo telefônico do ex-prefeito Marquinhos Trad no caso de suposto assédio sexual cometidos por ele. Marquinhos Trad virou réu pelos crimes.

Em junho, a Justiça havia mandado apreender os celulares que deveriam passar por perícia, além da quebra do sigilo telefônico na busca de mensagens trocadas entre Marquinhos Trad e as vítimas, mas a defesa contestou afirmando sobre a inviolabilidade das mensagens no tocante à privacidade.

Nesta terça-feira (15), a Justiça voltou atrás no pedido da defesa em relação à apreensão dos celulares. “Impositiva a concessão da ordem de habeas corpus para tornar sem efeito a decisão que autorizou busca e apreensão de celular e afastamento do sigilo das comunicações telefônicas quando disponíveis nos autos outras provas capazes de demonstrar a materialidade e fortes indícios de autoria de crimes contra a dignidade sexual, como perícia nos celulares das vítimas retratando os diálogos travados com o acusado, declarações das ofendidas que, na espécie, são dotadas de especial relevância, além de a representação ter sido formulada por autoridade policial que já não dispunha de atribuições para tal fim, operando em ofensa ao artigo 3.º da Lei n.º 9.296/96, eis que o inquérito policial já havia sido concluído e a denúncia oferecida.”, diz a decisão.

No dia 6 de fevereiro, a Justiça determinou o sigilo externo da ação penal a qual o ex-prefeito Marquinhos Trad responde por assédio sexual. Ele se tornou réu em cinco acusações. As denúncias começaram a surgir em julho de 2022.

Também se tornou réu André Luiz dos Santos, o ‘Patrola’, por denúncias de três vítimas por crimes sexuais. Agora, é aguardado que a defesa seja notificada para então apresentar as alegações, o que deve ocorrer apenas no fim de janeiro.