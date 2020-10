O prefeito Marquinhos Trad (PSD) vai modernizar os processos internos dos órgãos administrativos para agilizar o acesso do campo-grandense aos serviços públicos. Os investimentos que vão impactar de forma positiva todos os setores da administração pública estão previstos no Plano de Governo com 55 metas para a próxima gestão.

“Nosso objetivo é aumentar a eficiência da administração pública, mudar as relações entre o cidadão e a Prefeitura e ampliar os mecanismos de transparência. Nós temos como prioridade a melhoria no serviço público, que deve ser rápido, eficiente e transparente”, justificou Marquinhos.

Novas ferramentas e mecanismos de acesso deverão ser implementados e potencializados nos mais variados setores. Um exemplo é a criação do Portal do Aluno, para acompanhamento e acesso à informações da vida escolar do estudante da Rede Municipal de Ensino e a ampliação da plataforma digital Fala Campo Grande e a oferta de serviços digitais oferecidos pela Central de Atendimento ao Cidadão (CAC).

Os processos que envolvam licenciamento urbano, rural, ambiental e sanitário, serão facilitados, assim como a emissão de novas guias de recolhimento municipal, através da atualização de suas plataformas digitais.

Está prevista a implantação de corredores de mobilidade on-line que permitirão aos condutores a conexão com os equipamentos da prefeitura em toda extensão da via, possibilitando a troca de conteúdo e serviços de videomonitoramento de segurança on-line.

Marquinhos vai criar uma nova plataforma da nota fiscal eletrônica, o que vai facilitar o acesso e acompanhamento e dar mais transparência. O portal da transparência municipal será aperfeiçoado através da inclusão de painéis (dashboards) com informações atualizadas diariamente sobre eventos da gestão, como: arrecadação, licitações e despesas.

A plataforma digital Participa Campo Grande será ampliada para conseguir avaliar, conceituar, identificar e premiar o cidadão a interação, de forma positiva, com ações de cidadania propostas pela gestão municipal. Marquinhos também vai ampliar a utilização de QR-CODE para modernização e facilitação de acesso às informações públicas municipais.

Para modernizar os processos internos dos órgãos administrativos, Marquinhos vai elaborar um projeto executivo para implantação de cadastro técnico multifinalitário para o município em plataforma geoespacializada; implantará uma plataforma digital para gestão da alimentação escolar; e Gestão de Conteúdo Corporativo (ECM) no Programa de Incentivos para Desenvolvimento Econômico e Social (PRODES) e nos processos estratégicos da saúde, educação, finanças, trânsito e gestão.

O controle e gestão dos grandes geradores de resíduos sólidos também será potencializado com a implementação de uma nova plataforma digital, assim como a gestão de frota de veículos oficiais, entre outras iniciativas para controle de almoxarifado dos órgãos administrativos e modernização dos sistemas das mais variadas áreas da administração pública.

A gestão pretende ainda criar Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI), a fim de nortear as ações e políticas públicas a serem desenvolvidas para o setor.

Nos últimos quatro anos a gestão implementou diversas ferramentas importantes que contribuíram para a melhoria dos processos de trabalho, transparência e acesso da população aos serviços.

Em 2018 foi desenvolvido um aplicativo (App) para auxílio aos deficientes visuais e usuários de cadeiras de rodas, na utilização do transporte público; integrado com os tablets instalados em toda a frota que atende o município, a ferramenta oferece uma total integração entre o usuário e o motorista, tornando mais fácil e preciso o embarque especial.

Ao garantir a igualdade, inserção, autonomia e qualidade na prestação do serviço de transporte público, a ferramenta recebeu menção honrosa no 1º Fórum de Cidades Digitais do Sul do Mato Grosso do Sul 2018, realizado na cidade de Naviraí, além de reconhecimento nacional através de moções de congratulação enviadas a Prefeitura Municipal de Campo Grande.

Os canais de atendimento à população passaram por uma reestruturação, com utilização da telefonia digital e plataforma Fala Campo Grande, dando mais eficiência e agilidade aos atendimentos.

A Prefeitura assumiu no ano de 2018, a gestão da Central 156, que anteriormente era realizada por empresa terceirizada. O atendimento passou a ser realizado por servidores públicos municipais contratados por meio de processos seletivos.

Ao utilizar a tecnologia da telefonia digital, foi possível estruturar uma central de atendimento com dez posições em apenas 24 horas e sem custos adicionais, o que trouxe grande economia.

Hoje a administração tem muito mais gestão e controle da qualidade dos atendimentos realizados para atender a população.

Em 2019 foi implementado o Sistema de Interação com o Cidadão, por meio do Portal e/ou App Fala Campo Grande, onde é possível o cidadão enviar sua reclamação, sugestão, elogios ou até mesmo realiza denúncias em relação ao serviço público prestado na cidade. O novo módulo desenvolvido oferece maior condição de registrar, gerenciar e prestar contas através de relatórios de atendimentos e gráficos gerenciais.

Além disso foi desenvolvido um novo portal com entrada única e opção de pesquisa, que agrega todos os serviços disponibilizados online pela administração municipal à população de Campo Grande em um só local, proporcionando mais facilidade na busca pelos serviços oferecidos, o portal pode ser personalizado de acordo com as necessidades do usuário, acelerando ainda mais a pesquisa e a busca pelo serviço.

Durante a gestão foi desenvolvido também o Mapa de Descarte, onde o cidadão pode ter acesso, em uma única plataforma, aos principais pontos de coleta de resíduos do município de Campo Grande, ajudando o cidadão a encontrar de maneira fácil e rápida os locais para realizar o descarte e implementado o sistema de agendamento de castração online.

Os agendamentos podem ser realizados em plataforma online, o que reduz sobremaneira as filas e torna o atendimento muito mais eficiente.