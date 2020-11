Com o projeto “Escola Segura”, o prefeito Marquinhos Trad, candidato à reeleição, estabeleceu junto à equipe técnica, estratégias para ampliar as ações de segurança nas escolas da Rede Municipal de Ensino (Reme).

Marquinhos vai implantar câmeras de videomonitoramento em mais 40 escolas, aumentar as rondas de rotina e instalar barreiras físicas de segurança nas unidades Rede Municipal de Ensino.

O Conselho Escolar será integrado ao Conselho de Segurança, com pais, diretores e professores discutindo e planejando ações de segurança, prevenção à violência e ao uso de drogas. “Nós vamos ampliar as ações de segurança em âmbito escolar e realizar ações preventivas e educativas em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino. Queremos que todos os pais participem diretamente deste nosso projeto e tenham a certeza de que seu filho estará seguro”, disse o prefeito.

Na gestão Marquinhos, a E.M. Prof. Fauze Scaff Gattass Filho recebeu doação de 16 câmeras de Vigilância, as quais vêm sendo operadas pelo Centro de Videomonitoramento Municipal. No mesmo ano, a E.M. Frederico Soares também passou a ser monitorada remotamente, por meio de 12 novas câmeras.

Marquinhos entregou sete unidades de ensino, garantindo mais de 7 mil vagas em Campo Grande e contratou dois mil professores concursados. Três escolas passaram a atender em tempo integral e o Distrito de Anhanduí recebeu sua primeira Escola Municipal de Educação Infantil.

O material escolar e uniforme foram entregues no início do ano escolar, com produtos de qualidade. Os alunos das escolas agrícolas receberam até botina. Marquinhos também se preocupou com a alimentação das crianças, oferecendo produtos especiais para os pequenos com intolerância a glúten ou lactose, por exemplo.

Na próxima gestão Marquinhos vai entregar mais 10 unidades de ensino. Os alunos terão inglês desde o primeiro ano; reforço escolar em leitura, escrita e matemática e contarão com um núcleo de gestão de conflitos e prevenção à evasão escolar.