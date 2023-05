“Matador de polícia”; morre em confronto com a polícia

Em confronto com policiais da DERF Joel de Lima Oliveira, de 44 teve seu “CPF CANCELADO” no Tarsila do Amaral em Campo Grande.

Joel tinha passagens por tráfico de drogas, roubo, corrupção de menores, violência doméstica e quatro homicídios e se encontrava foragido. Os policiais estavam em cumprimento de mandado, quando Joel resistiu ocorrendo a troca de tiros. Sendo ferido a tiros e socorrido a unidade de saúde da região, mas não resistiu.

Em 2006, Joel em 20006 matou o policial Nelson Costa Júnior com um tiro na cabeça na Avenida Mato Grosso. Ele se dizia matador de policial. Os policiais recolheram uma arma .38 que estava com ele.