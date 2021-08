Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) o Projeto de Lei 223/2021 , de autoria do deputado Antonio Vaz (Republicanos), que institui a Campanha Permanente Cerrado Preservado, que será também incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado. A matéria segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR) da Casa de Leis.

Os meses de junho a outubro serão destinados à conscientização sobre os cuidados com o cerrado nos meses de seca. O objetivo é promover ações educativas para informar a população sobre as devidas precauções e medidas a serem seguidas nos meses de estiagem, sendo responsáveis pelo conteúdo e forma da publicidade os órgãos competentes do Poder Executivo.

Para o autor da matéria, é necessária a intervenção do Poder Público no cenário de queimadas que atingem o cerrado. “Precisamos conscientizar a população sobre atitudes positivas e negativas a serem tomadas nos períodos mais secos do ano. O bioma do cerrado apresenta uma grande variedade biológica e vem sofrendo muito com as queimadas nos períodos de estiagem. E essa época de seca no cerrado brasileiro é histórica e ocorre com intensidade exatamente entre os meses de junho a outubro, quando os índices de chuva reduzem drasticamente”, destacou o deputado Antonio Vaz.