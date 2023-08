Mato Grosso do Sul anuncia R$ 5,5 de novos investimentos com foco em etanol

Anunciado durante o “MS Day” em São Paulo, depois do “mistério”, o governador Eduardo Riedel já apontou que Mato Grosso do Sul já possui R$ 5,5 bilhões de investimentos garantidos, fruto de três empreendimentos com foco em etanol.

Conforme anunciado pela equipe de governo, os 5,5 bilhões de reais correspondem aos investimentos das empresas: Atvos (R$ 3 bi), Raízen (R$ 1,3 bi) e Inpasa (R$ 1,2), como bem detalha o secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

Conforme o secretário, a Raízen promete expansão do etanol de segunda geração, enquanto a Atvos – que produz açúcar e etanol em MS – deve realizar investimentos pelos próximos três anos, visando ampliar a base agrícola com a ideia de modernizar a linha de produção desse combustível.

Consolidando pela ampliação

Sobre a Inpasa, que já possui unidade de produção de etanol de milho em Dourados, a promessa é a ampliação da produção pela instalação de uma nova planta, dessa vez em Sidrolândia, investimento visto pelo vice-presidente da empresa, Rafael Augusto Ranzolin, como um “investimento confortável”.

Ele faz questão de ressaltar que o Estado possui uma política sólida, pontos estratégicos, capacidade de diversificação, logística.

“Nossa unidade em Dourados tem investimento que ultrapassa R$ 2 bilhões. Ao todo são 10 mil empregos diretos e indiretos em toda cadeia. Temos a certeza que Mato Grosso do Sul está muito pronto para ser industrializado… nos traz um conforto para darmos um passo a mais no Estado”, diz Rafael Ranzolin.

Classificando a participação no evento como “objetivos alcançados”, Verruck expõe que o Estado possui crescimento acima da média nacional, o que justamente funciona como captador de empreendimentos.

“Nosso objetivo é mostrar que Mato Grosso do Sul é um bom lugar para investir e para viver. Hoje a Inpasa confirma aqui o investimento, e recebemos ainda outras empresas que confirmaram seus investimentos ou se mostraram interessadas”, afirmou o secretário em nota.

Presente no evento, a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, vai de encontro com o que diz o titular da Semadesc, frisando que o evento é vitrine para que o Brasil e mundo vejam seus modelos logísticos; suas bacias hidrográficas; clima; solo; mão de obra em qualificação e mais.

“É isso que nós queremos para o Mato Grosso do Sul, crescimento, geração de emprego e renda. O que aconteceu é um exemplo do que nós queremos que aconteça em todos os estados da federação brasileira”, pontuou Tebet.

Produção de etanol

Importante destacar que Mato Grosso do Sul já figura como o segundo maior produtor nacional de etanol, atrás apenas do vizinho Mato Grosso que se destaca na produção desse biocombustível, sendo que MS prevê destinar três milhões de toneladas de milho para esse processo no próximo ano.

“Por mais que Goiás tenha nove plantas, nós somos os segundos do país. Vamos ter mais uma planta em Maracaju, que será inaugurada em agosto, em setembro já começa a operar”, disse Verruck em análise feita em abril deste ano.

Vale ressaltar que parte desses grãos, que antes tinham a exportação como destino, agora serão processados em Mato Grosso do Sul, fomentando a cadeia produtiva de etanol no Estado e garantindo melhor uso do milho sul-mato-grossense.

Também, vale lembrar que há promessa de anúncio oficial de investimentos, a ser realizada – conforme o governador Eduardo Riedel – em 11 de agosto, detalhando valores e áreas contempladas.

MS Day acontece em São Paulo, na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), com a participação do governador Eduardo Riedel e seu secretariado, para uma série de reuniões com os aproximadamente 400 empresários de todo Brasil, de 25 grupos, para apresentar os benefícios e vantagens de se investir no Mato Grosso do Sul.

**(Com informações da assessoria)





Assine o Correio do Estado