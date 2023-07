Mato Grosso do Sul aprova duas propostas no Conselho da Sudeco

O Governo de Mato Grosso do Sul aprovou, em reunião convocada para esta quinta-feira (6) pela superintendente do Desenvolvimento do Centro-Oeste, Rose Modesto, do Condel (Conselho Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste), duas propostas significativas e que já vinham sendo defendidas pelo governador Eduardo Riedel junto à superintendente da Sudeco, que representa o Estado na instituição do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

O vice-governador José Carlos Barbosa (Barbosinha), escalado por Riedel para representar o Estado na reunião de conselheiros, presidida pelo ministro Waldez Goes e que contou também com a participação de representantes dos estados de Goiás, Mato Grosso e do Distrito Federal, celebrou a aprovação de dois dos 12 projetos que constavam da pauta de deliberação do Condel.

“A ampliação do prazo de carência de financiamento ao crédito e novas linhas de financiamento para o setor de habitação rural, beneficiando sobretudo aqueles produtores que trabalham com os programas integrados na suinocultura e avicultura, foram as duas propostas nossas aprovadas e que vêm ao encontro ao que já havia sido convencionado pelo governador Eduardo Riedel com a superintendente Rose Modesto, no âmbito das estratégias que o Estado tem como prioridade na Sudeco, para a expansão da suinocultura, a energia renovável, e mais investimentos em máquinas e equipamentos”, comemorou Barbosinha.

A superintendente regional destacou a importância da presença do Estado na reunião do Condel. “Eu quero muito agradecer a tua presença e parabenizar o governador Eduardo Riedel e aos membros do Conselho do FCO [o Fundo Constitucional do Centro-Oeste] por essa participação e pela apresentação de contribuições importantes, que valorizam a mulher empreendedora, o ramo da irrigação e que faz com que aumente a nossa responsabilidade em tornar os estados de MS, MT, GO e o DF como as melhores regiões do Brasil para se viver”, retribuiu Rose Modesto.

Clóvis Oliveira, Vice-governadoria

Fotos: João Garrigó